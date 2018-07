NTB utenriks

Det er varslet at det også torsdag blir et tilsvarende antall innstilte flygninger. Ryanair opplyser at avlysningene berører rundt 100.000 passasjerer, som enten er blitt overført til andre avganger eller ber om tilbakebetaling av billettpengene.

Streiken berører Ryanairs virksomhet i flere land, men særlig Spania. Kabinansatte i Spania, Portugal, Belgia og Italia streiker for bedre lønn og arbeidsforhold.

