Politiet: Ingen beviser for at IS sto bak skytingen i Toronto

I en kunngjøring via sitt eget propagandaorgan Amaq onsdag hevder IS at gjerningspersonen i Toronto var en «IS-soldat» som svarte på deres oppfordring om å gå etter innbyggere i landene som deltar i koalisjonen som kriger mot IS i Syria og Irak.

Gruppa ga imidlertid ingen ytterligere opplysninger eller beviser for sine påstander, og politiet i Toronto sier etterforskningen så langt ikke har avdekket noe som tyder på at IS sto bak skytingen i byen.

– På dette stadiet har vi ingen beviser som støtter disse påstandene, sier polititalskvinne Meaghan Gray.

29-åringen

Politiet har identifisert den antatte gjerningsmannen som 29 år gamle Faisal Hussain.

En ti år gammel jente og en 18 år gammel kvinne ble drept da han åpnet ild i Greektown sentralt i Toronto rundt klokken 22 lokal tid søndag. Ytterligere 13 ble såret, og for flere av de sårede er tilstanden alvorlig.

Politiet har tidligere opplyst at Hussain døde etter at han havnet i en skuddveksling med dem. Det er fortsatt uklart om han ble skutt av politiet eller om han tok sitt eget liv. Flere medier har meldt at han skjøt seg selv etter å ha åpnet ild mot politiet.

Depresjon og psykoser

Meaghan Gray understreker at politiet vil se nærmere på bakgrunnen til Hussain.

– Vi vil fortsette å ta alle mulige etterforskningsskritt, inkludert å avhøre de som kjente Hussain, gjennomgå hans aktivitet på internett, og se på hans erfaringer hva gjelder mental helse, sier Gray.

Hussains foreldre uttalte onsdag at sønnen slet med mentale problemer og at han led av depresjon og psykoser.

