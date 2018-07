Minst 220 skal være drept i IS-angrep sør i Syria

NTB utenriks

Blant ofrene for onsdagens blodbad var minst 89 sivile, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). De øvrige tilhørte regimevennlig milits, de aller fleste av dem lokale innbyggere som hatt tatt til våpen for å forsvare sine hjem, ifølge SOHR.

I tillegg ble over 200 såret. Minst sju selvmordsbombere skal onsdag ha gått til angrep i provinshovedstaden Sweida og flere landsbyer nord og øst for byen.

IS-krigere skjøt også innbyggere i deres hjem, før den ytterliggående islamistgruppa inntok flere landsbyer i provinsen, ifølge SOHR. Regimets styrker drev imidlertid IS-krigerne ut av landsbyene før dagen var omme.

Vendte hjem til død

– Noen innbyggere som flyktet fra angrepene på sine landsbyer, har vendt tilbake og funnet døde i sin hjem, sier SOHRs leder Rami Abdulrahman.

IS tok på seg ansvaret for volden og sier det var deres krigere som angrep regjeringsstyrkenes stillinger i provinshovedstaden og utløste selvmordsbomber.

IS' voldsomme angrep startet grytidlig onsdag morgen og skjer under en uke etter at regimet med russisk støtte innledet en større offensiv for å drive IS ut fra naboprovinsen.

Drusere

En kilde i det lokale helsevesenet bekreftet tidligere onsdag overfor nyhetsbyrået AP at over 90 mennesker er drept i Sweida.

Hittil har Sweida, hvor de fleste innbyggerne tilhører folkegruppen drusere, i stor grad spart for de verste voldshandlingene gjennom krigen som har herjet i resten av Syria siden 2011.

– Det er det høyeste dødstallet i Sweida-provinsen siden krigen startet, sier Abdulrahman.

38 IS-krigere ble også drept, i tillegg til selvmordsbomberne. FNs nødhjelpskoordinator for Syria, Ali al-Zaatari, fordømmer det han omtaler som terrorbomber i Sweida og ber om at alle sivile beskyttes.

Skjulesteder i ørkenen

Bashar al-Assads regime kontrollerer mesteparten av Sweida, men IS har beholdt et visst nærvær i et ørkenområde nordøst i provinsen.

Sør-Syria har vært dels beskyttet av en våpenhvile framforhandlet av stormakter i fjor, men volden har økt dramatisk de siste ukene. Etter å ha drevet syriske opprørsgrupper ut av mesteparten av sør, har Assads styrker og hans russiske allierte i større grad rettet skytset mot en IS-lomme i provinsen Daraa.

Syrias statlige nyhetsbyrå SANA forklarer IS' stormløp i Sweida onsdag som et forsøk på å dempe presset på restene av IS som skal være i ferd med å bli nedkjempet vest i Daraa.

Selv om IS i stor grad er slått militært både i Syria og Irak, kontrollerer gruppa fortsatt noen mindre områder øst og sør i Syria. I tillegg har gruppa fortsatt å gjennomføre geriljaangrep og terroraksjoner.

