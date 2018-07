Mange drept i flere selvmordsangrep sør i Syria

NTB utenriks

Bombeeksplosjonene onsdag rammet provinshovedstaden Sweida samt landsbyer nord og øst for byen, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Mens SOHR melder at minst 40 mennesker ble drept, oppgir statlige syriske medier at 38 mistet livet.

Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepene. Men både SOHR og de statlige mediene opplyser at IS sto bak.

Etter at selvmordsbomberne utløste sine eksplosiver, klarte IS å erobre tre landsbyer, ifølge SOHR. Samtidig skal IS-krigere i området ha blitt angrepet av kampfly.

De syriske regjeringsstyrkene er i gang med en offensiv rettet mot en gruppe knyttet til IS nær grensa mot Jordan og de israelsk-okkuperte Golan-høydene.

Tidligere har det ikke vært mange store angrep i byen Sweida, hvor de fleste innbyggerne tilhører folkegruppen drusere.

