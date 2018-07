Flere døde funnet etter skogbrannene i Hellas

NTB utenriks

En talsperson for brannvesenet opplyste onsdag at antall omkomne har økt fra 74 til 79.

Flammene spredte seg svært raskt mandag kveld, og ved landsbyen Mati ble mange mennesker tatt av flammene før de rakk å komme seg i sikkerhet.

Over tusen bygninger ble ødelagt, og mange hundre mennesker ble reddet fra strender, skjær og klipper hvor de hadde søkt tilflukt.

Onsdag morgen hadde myndighetene fortsatt ikke sagt noe om hvor mange som er savnet etter skogbrannene.

Et stort antall brannfolk jobber fortsatt med etterslukking i områdene nordøst for Aten. Andre jobber med å bekjempe en annen skogbrann vest for byen.

Selv om dødstallet fortsatt kan stige, er det allerede klart at skogbrannene er blant de dødeligste i verden på flere tiår.

De eneste skogbrannene som kan ha krevd flere menneskeliv i Europa siden årtusenskiftet, rammet Hellas i 2007. Da omkom 84 personer.

