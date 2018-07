FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger kutter 250 stillinger

NTB utenriks

USA vedtok for flere måneder siden å stanse utbetaling av om lag 300 millioner dollar i årlig støtte til UNRWA.

Nå har avgjørelsen ført til at 154 personer mister jobben på den israelskokkuperte Vestbredden, mens 113 jobber forsvinner på Gazastripen. Over 500 andre i fulltidsstillinger vil bli tilbudt deltidskontrakter.

De amerikanske kuttene blir kalt «en eksistensiell trussel» av UNRWAs talsmann Chris Gunness. Onsdag førte nedskjæringene til protester på Gazastripen.

USAs støtte til UNRWA er i år 60 millioner dollar, sammenlignet med 360 millioner i 2017.

USAs president Donald Trump har knyttet kuttene til den palestinske presidenten Mahmoud Abbas' beskjed om at han ikke vil snakke med Trump-administrasjon som følge av USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

I januar uttrykte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) stor bekymring for underfinansieringen av UNRWA.

– Jeg er bekymret for de humanitære konsekvensene av at UNRWA ikke finansieres tilstrekkelig i forhold til det enorme behovet for bistand til palestinske flyktninger. Underfinansieringen bidrar til en ytterligere forverring av en allerede vanskelig økonomisk situasjon for UNRWA og de palestinske flyktningene, som allerede er i en sårbar situasjon, sa Søreide da.

Norge har i 2018 gitt 125 millioner kroner i kjernestøtte til UNRWA.

FN-organisasjonen tilbyr blant annet helsetjenester og undervisning til millioner av palestinske flyktninger på Vestbredden, Gazastripen, Jordan og Libanon.

(©NTB)