Den nylig avgåtte Fiat-sjefen er død

NTB utenriks

Marchionne ble 66 år gammel. Han har fått æren for å ha reddet Fiat fra konkurs, og for å ha sikret fusjonen med amerikanske Chrysler. Så sent som lørdag ble avgangen hans kunngjort etter at han hadde ledet selskapet i 14 år.

– Det vi fryktet, har dessverre skjedd. Sergio Marchionne, menneske og venn, er borte, heter det i en uttalelse fra Fiat Chryslers styreleder John Elkann.

Marchionne er blitt omtalt som en svært populær leder, som ikke var redd for å tenke stort, og som også hadde blikk for andre mennesker.

Ifølge Elkann bygde Marchionne sitt lederskap på menneskelige verdier som ansvar og åpenhet, der han var «en lidenskapelig mester».

Marchionne var også toppsjef i Ferrari og styreleder for traktor- og lastebilprodusenten CNH Industrial. Meningen var at han skulle gå av neste år, men for få dager siden ble han erstattet av briten Mike Manley.

Da oppga selskapet at det hadde oppstått alvorlige komplikasjoner etter en skulderoperasjon. I uttalelsen onsdag blir det ikke oppgitt nøyaktig når Marchionne døde, heller ikke dødsårsak, men flere italienske medier har meldt at han var innlagt på et sykehus i Zürich, og at han led av uhelbredelig kreft.

(©NTB)