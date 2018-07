Tyskland har pågrepet kona til tunisier som anklages for å ha planlagt biologisk angrep

NTB utenriks

Tysk påtalemyndighet opplyste tirsdag at kvinnen er identifisert som en 42 år gammel tysk statsborger med fornavnet Yasmin.

Kvinnen, som skal ha konvertert til islam, anklages for å ha organisert en tur til Polen for ektemannen i slutten av 2017 slik at han skulle kunne kjøpe eksplosiver. Hun skal også ha latt ham bruke internettkontoene sine til å bestille ingrediensene som trengs for å framstille det svært giftige stoffet ricin.

Ektemannen, en 29 år gammel tunisier, ble pågrepet 12. juni idet politiet stormet en leilighet i Köln. Der fant politiet nok kastorbønner til å produsere opptil 1.000 doser ricin.

Ifølge tysk sikkerhetstjeneste (BfV) forhindret politiaksjonen trolig en terroraksjon med et biologisk våpen, selv om politiet foreløpig ikke har funnet noe som tilsier at mannen hadde utarbeidet en angrepsplan.

Den tyske sikkerhetstjenesten skal ha kommet på sporet av mannen da han kjøpte 1.000 kastorbønner og en elektrisk kaffekvern via internett. Ifølge tyske medier hadde han lyktes med å framstille ricin av bønnene.

Ricin regnes for å være 1.000 ganger giftigere enn cyanid, og doser på størrelse med et par saltkorn er dødelig for et menneske.

