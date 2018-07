Taliban erobrer nye områder sørøst i Afghanistan

NTB utenriks

Minst 22 regjeringssoldater er de siste 48 timene drept og sju er såret i kampene om de to distriktene Giyan og Omna, som Taliban nå har tatt kontroll over, opplyser talsmenn for myndighetene i provinsen.

Taliban kontrollerer fra før store deler av den fjellrike Paktika-provinsen, som grenser til Pakistan.

Afghanske myndigheter har gjentatte ganger oppfordret Taliban til å sette seg ved forhandlingsbordet, men opprørerne nekter og vil bare forhandle med USA som de hevder har den reelle makten i Kabul.

Amerikanske medier meldte tidligere i måneden at president Donald Trump har gitt grønt lys til slike samtaler, men de har ennå ikke funnet sted.

