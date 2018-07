Svensk minister: EU må vurdere hvem som trenger mest brannhjelp

NTB utenriks

På en pressekonferanse i Stockholm tirsdag sa ministeren at situasjonen i Sverige fortsatt er svært alvorlig. Han opplyste at det tirsdag formiddag pågikk 20 terrengbranner, hvorav 17 er skogbranner og tre er gressbranner.

Sverige har fortløpende kontakt med EU-kommisjonen. Svenske myndigheter har fått låne en rekke brannslokkingsfly og helikoptre av andre EU-land samt av Norge.

Samtidig som EU organiserer sin største slukningsinnsats noensinne i Sverige, har flere titall mennesker omkommet i voldsomme skogbranner utenfor Aten.

– Ikke fått signaler

Johansson sier det er mulig at EU-landenes bistand til Sverige kan bli påvirket av situasjonen i Hellas. Så langt har imidlertid ikke svenske myndigheter fått noen signaler om dette.

– Det er et spørsmål for EU. Men ressursene må naturligvis brukes der de trengs mest, sier han.

Norge har blant annet bistått Sverige med sju brannhelikoptre. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyser imidlertid at svenske myndigheter for øyeblikket ikke har kapasitet til å ta imot mer internasjonal hjelp.

En viss bedring

En av de svenske brannene, utenfor Ljusdal i Gävleborgs län, er den største i Sverige i moderne tid.

Ifølge Johansson har situasjonen bedret seg noe det siste døgnet, og skogbrannene har ikke spredt seg videre.

Mest kritisk er situasjonen i Trängslet i Dalarna, hvor det brenner i nærheten av Sveriges største militære skytefelt. Her må brannfolkene holde seg på avstand siden det fortsatt er fare for at flammene kan nå udetonert ammunisjon.

Innenriksministeren er også bekymret for den ekstreme brannfaren i de sørlige delene av Sverige, hvor det så langt ikke har brutt ut store skogbranner.

Ekstrem tørke og varme har bidratt til stor brannfare i Sverige i sommer, på samme måte som i Norge, Finland, Hellas og andre europeiske land.

