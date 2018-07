Nå skal grotteguttene i kloster

NTB utenriks

De elleve fotballguttene og den 25 år gamle treneren deres deltok tirsdag i en bønneseremoni ved et tempel i provinsen Chiang Rai nord i Thailand.

Senere på dagen skulle de også igjennom den rituelle barberingen av hodet.

Onsdag starter de nemlig på et ni dager langt opphold i kloster som buddhistiske noviser. Det er vanlig for buddhistiske gutter i Thailand å gjøre dette.

Den 25 år gamle treneren deres skal ordineres som munk.

Den siste gutten på fotballaget, 14 år gamle Adul Sam-on, er kristen. Han var derfor ikke med.

Guttene og fotballtreneren deres ble meldt savnet etter at de gikk inn i en grotte for å søke ly for regnværet 23. juni. Grotten ble rammet av flom, og først ni dager senere ble de funnet av britiske dykkere flere kilometer inne i grotten.

Den 10. juli var de siste guttene reddet ut i det som er beskrevet som en svært risikabel redningsoperasjon.

Den thailandske dykkeren Saman Kunan druknet underveis. Han ble hedret under tirsdagens bønneseremoni.

