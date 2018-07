NTB utenriks

The New York Post melder tirsdag at selskapet legges ned umiddelbart.

Ivanka Trump er seniorrådgiver til USAs president. Hun har fått kritikk for at selskapet har brukt utenlandsk arbeidskraft for å produsere klær i utlandet. Den siste tiden har datteren i likhet med faren oppmuntret amerikanske selskaper til å ansette amerikanere.

