Storbritannia vil ikke blokkere for dødsdom mot britiske jihadister

NTB utenriks

Avisa The Telegraph har fått tilgang til et brev som den britiske innenriksministeren Sajid Javid har skrevet til USAs justisminister Jeff Sessions. Der skriver Javid at selv om britisk politikk er uendret, så vil britiske myndigheter ikke kreve noen garanti mot dødsdom i dette spesielle tilfellet. Brevet ble skrevet i juni.

De to britene var med i en beryktet IS-gjeng i Syria kalt «The Beatles» på grunn av medlemmenes britiske aksent. Alexanda Kotey (34) og Shafee Elsheikh (30) er begge britiske statsborgere. De ble tatt til fange av kurdiske styrker i Nord-Syria i januar.

Ifølge The Telegraph viser dokumentene at den britiske regjeringen er villig til å gi fra seg etterretningsopplysninger som kan bidra til at de to kan stilles for retten i USA.

De er ifølge The New York Times etterlyst av amerikanske myndigheter for å ha fanget, torturert og drept gisler.

«The Beatles» besto også av Mohammed Emwazi, med kallenavnet «Jihadi John», som ble drept i et luftangrep i 2015, samt Aine Davis, som nå sitter fengslet i Tyrkia.

(©NTB)