Moské angrepet i Afghanistan

Ytterligere tre personer, deriblant moskeens religiøse leder, ble såret da væpnede menn åpnet ild under bønnen søndag kveld, opplyser provinsguvernørens talsmann.

Angrepet skjedde i distriktet Surkh Rod. Ingen gruppe har tatt på seg ansvaret for angrepet, som skjedde i et område der både Taliban og IS er aktive.

Tidligere søndag gikk en selvmordsbomber til angrep i nærheten av flyplassen i hovedstaden Kabul. Minst 23 mennesker ble drept og over 100 såret i angrepet, som IS hevder å stå bak.

Bomben rammet Afghanistans visepresident Abdul Rashid Dostums tilhengere, som hadde møtt opp på flyplassen for å ønske ham velkommen hjem etter over et år i eksil i Tyrkia. Dostum, en voldtektsanklaget tidligere krigsherre, slapp uskadd fra angrepet.

Dostum benekter anklagene, som også omfatter tortur og andre menneskerettsbrudd, og hevder han forlot Afghanistan av private grunner.

