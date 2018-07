FN-domstol beordrer Emiratene til å beskytte rettighetene til folk fra Qatar

NTB utenriks

Med knapt flertall bestemte dommerne i Haag at Emiratene må sikre gjenforening for familier fra Qatar som er blitt splittet opp som følge av bestemmelser som er blitt gjort i De forente arabiske emirater.

Det heter også at studenter fra Qatar skal få fullføre sine studier i Emiratene.

Bakgrunnen for mandagens avgjørelse er at Saudi-Arabia, Bahrain, Emiratene og andre arabiske land i juni 2017 kuttet alle forbindelser med Qatar med henvisning til at myndighetene i Doha støttet terrorisme.

Personer med statsborgerskap i Qatar, men som oppholdt seg i Emiratene, fikk 14 dager på seg til å forlate landet.

Qatar tok saken til domstolen i juni i år.

