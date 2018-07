EUs børstilsyn gir millionbøter til fem nordiske banker

NTB utenriks

Bankene straffes med en bot på 495.000 euro, tilsvarende over 4 millioner kroner, hver, skriver ESMA på sin hjemmeside.

De fem bankene er Danske Bank, Nordea Bank, SEB, Svenska Handelsbanken og Swedbank. De har anledning til å anke avgjørelsen.

Ifølge ESMA har bankene vist uaktsomhet idet de har brutt kredittvurderingsforordningen Crar.

Danske Bank har allerede gitt beskjed om at den aksepterer boten.

– Vi beklager at vi ikke har tolket reglene korrekt. Det er viktig for oss å sikre at vi overholder gjeldende regler, sier visedirektør Peter Rostrup-Nielsen.

Bankene har alle utstedt kredittvurderinger til sine kunder og tatt i bruk såkalt skyggevurderinger. Ifølge Rostrup-Nielsen skjedde det i forbindelse med at mindre virksomheter skulle ta opp obligasjonslån.

Bruddene skjedde fra juni 2011 til august 2016. SEB fortsatte praksisen til mai 2018.

(©NTB)