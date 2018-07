USA tviler på våpenhvilen i Sør-Sudan

NTB utenriks

De to signerte en fredsavtale i slutten av forrige måned. Avtalen gjør at Machar igjen blir visepresident, noe han også var da han i 2013 fikk sparken av Kiir og krigen deretter brøt ut.

De to partene inngikk også en fredsavtale i 2016, men freden ble kortvarig.

I en uttalelse søndag fra Det hvite hus sier president Donald Trumps talsperson at USA er skeptisk til om Sør-Sudans politiske ledere kan bidra til en fredelig overgang til demokrati.

Hun sier også at USA vil kutte all bistand til landet med mindre sivilsamfunnet, kirkesamfunn, kvinner og andre ekskluderte grupper også tas med i fredsprosessen, og at den ikke lenger blir en avtale kun mellom elitene.

Borgerkrigen i Sør-Sudan har så langt krevet flere tusen menneskeliv, og over to millioner mennesker er drevet på flukt.

(©NTB)