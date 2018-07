Treåring alvorlig skadd i syreangrep Storbritannia

NTB utenriks

Gutten fikk alvorlige etseskader i ansiktet og på armene i angrepet, som skjedde i en Home Bargains-butikk lørdag ettermiddag. En 39 år gammel mann fra byen Wolverhampton, som ligger like i nærheten, er pågrepet, mistenkt for å stå bak.

Politiet i West Mercia skriver at motivet for handlingen er uklart, og at etterforskerne nå arbeider for å avdekke nøyaktig hva som har skjedd og hva gutten ble angrepet med.

– Hendelsen vil med god grunn sjokkere lokalsamfunnet, og jeg vil forsikre om at vi gjennomfører en grundig etterforskning for å finne fram til de ansvarlige, heter det i en pressemelding. Politiet har lagt ut bilder av tre menn de ønsker kontakt med i forbindelse med saken.

Storbritannia har vært åsted for en lang rekke angrep med syre den siste tiden, og mange hundre tilfeller har de siste årene blitt registrert i London, ifølge CNN. Ofte er unge menn ofre.

