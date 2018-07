Minst seks omkomne og tusenvis av fordrevne i Filippinene

NTB utenriks

Det opplyser myndighetene på Filippinene.

Tre forskjellige tropiske sykloner har siden den 15. juli ført til svært store regnmengder i store deler av Filippinene.

Blant de døde er to barn på tre og seks år, som døde da et jordskred begravde et hus i landsbyen Barbaza sør for Manila. I den nordlige provinsen La Union døde to brødre på elleve og tolv år i et jordskred.

Josie, syklonen som for øyeblikket herjer i Filippinene og har hatt vindkast på opp mot 75 kilometer i timen, ventes å bevege seg utenfor landets grenser mandag.

