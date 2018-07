Minst 14 drept i bombeangrep da Afghanistans visepresident vendte tilbake fra eksil

NTB utenriks

Dostum er uskadd, ifølge hans talsmann Bashir Ahmad Tayanj. Bomben gikk av da Dostums støttespillere skulle forlate byens flyplass etter å ha tatt imot ham.

Det er flere sivile er blant ofrene, blant annet et barn. Minst ti medlemmer av sikkerhetsstyrkene ble drept.

Innenriksminister Najib Danish sier at politiet oppdaget selvmordsbomberen, men at han detonerte vesten med eksplosiver før han kunne pågripes.

Etter bombeangrepet søndag sa Dostum selv at han var i Tyrkia av medisinske årsaker.

Før Dostum reiste til Tyrkia i mai 2017, åpnet det afghanske politiet en etterforskning i forbindelse med anklager om at Dostum sto bak en hendelse hvor en politisk motstander ble torturert og voldtatt. Enkelte hevder at Dostum derfor flyktet til Tyrkia for å unngå å bli straffeforfulgt.

Deretter skal politikeren, som har sin maktbase nord i landet, ha blitt nektet å reise hjem igjen av myndighetene i Afghanistan.

Det har vært knyttet mange spekulasjoner til Dostums hjemreise, som skjer mens det pågår voldelige protestaksjoner i flere provinser i nord. Tusenvis av Dostums støttespillere har demonstrert de siste ukene. De har blokkert valgkontorer og andre offentlige bygninger og sperret veier med krav om løslatelse av en militsleder og at Dostum skulle vende tilbake.

Søndag kveld er flyplassen i Kabul åpen som normalt.

