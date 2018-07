Trump sier at advokatens påståtte opptak «kanskje er ulovlig»

NTB utenriks

– Ufattelig at myndighetene kunne bryte seg inn i kontoret til et advokatkontor (tidlig på morgenen) – nesten uhørt. Enda mer ufattelig at en advokat ville tatt opptak av sin egen klient – fullstendig uhørt og kanskje ulovlig, mener Trump.

Utspillet fra Trump kommer fram i en Twitter-melding der presidenten benekter å ha gjort noe galt i forbindelse med saken omtalt av New York Times.

Avisa skriver at FBI tidligere i år tok et opptak av en samtale mellom Trump og hans daværende advokat Michael Cohen.

Publiserte ikke sak

Ifølge The Wall Street Journal gikk samtalen mellom Trump og hans daværende advokat ut på å kjøpe rettigheter til en Playboy-modells historie.

Modellen hevder å ha hatt et forhold til den nåværende presidenten og hadde allerede solgt historien til The National Enquirer.

Avisa publiserte aldri påstandene.

Nekter for lovbrudd

Trumps nåværende advokat Rudy Giuliani har bekreftet at opptaket eksisterer. Men han sier at det aldri ble foretatt noen betaling og at den republikanske presidenten aldri har vært innblandet i noe ulovlig.

Opptaket skal ifølge Giuliani være to minutter langt.

Cohen har ikke lenger noe med presidenten eller administrasjonen å gjøre. Han etterforskes for å ha betalt kvinner for å stanse historier om Trump i forkant av valgkampen i 2016.

