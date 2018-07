Fransk spesialstyrke til kamp mot flammene i Sverige

NTB utenriks

Hardt pressede svenske slukkemannskaper får nå hjelp fra en lang rekke europeiske land.

Den svenske beredskapsetaten MSB takket lørdag ja til det franske tilbudet om hjelp. Samme dag ankom 139 brannfolk og 44 kjøretøy fra Polen. De skal settes inn mot de voldsomme skogbrannene i Jämtland. 46 tyske brannmannskaper med tilhørende utstyr ventes også til Sverige i løpet av kort tid.

Fra før er mannskaper fra Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia og Litauen satt inn. Norge har bidratt med ti slukkingshelikoptre og annet materiell og mannskap.

– Vi har en dialog med NATOs sivile divisjon. Vi har informert dem om situasjonen, men har ikke kommet med en konkret forespørsel, sier operativ sjef Britta Ramberg ved brann- og redningsmyndighetene (MSB).

Fortsatt tørke

Ifølge SOS Alarm steg antall skogbranner fra 44 klokken ni lørdag morgen til 74 lørdag kveld. Brannene strekker seg over et areal på 20.000 hektar.

Gävleborg, Dalarna og Jämtland er verst rammet, ifølge Sveriges Radio.

– Ingen av disse brannene har vi håp om å slukke med noe annet enn et væromslag, altså vedvarende regn i flere dager, sier Peter Arnevall i MSB.

Meteorologene kan imidlertid ikke love noe slikt.

– Det tørre været fortsetter å dominere hele landet og vi kan ikke se noe regnvær på vei i det hele tatt, sier Anders Wettergren ved Sveriges meteorologiska och hydrologiska institutt (SMHI).

I midten av uken ventes det også nye varmerekorder og temperaturer på mellom 30 og 35 grader.

Storbrann

Ifølge svenske medier er brannen i Hälsingland i Ljusdal kommune den største i moderne svensk historie.

Ifølge operativ sjef Hans Nornholm i redningstjenesten i Hälsingland er den på mellom 13.000 og 13.500 hektar. Det er et større område enn det som ble rammet av storbrannen i Västmanland i 2014, ifølge P4 Gävleborg og Sveriges Radio.

Lørdag kveld brant den som verst i nordvest.

– Alle de fire brannflyene kjører for fullt i Enskogen der det er mest kritisk. Vi må ha dem der for å kjøpe tid, sier Nornholm.

Kan ikke slukke

Ved Trängslet i Älvdalen kommune nord i Dalerna har en storbrann pågått i flere dager, og eksplosjonsrisiko knyttet til udetonert ammunisjon ved et skytefelt hindrer slukningsarbeidet.

– Jeg tror ikke at vi kan slukke brannen, vi må vente på snø. Hvis ikke det kommer store mengder nedbør da, men i så fall snakker vi om minst 100 millimeter, sier brannvesenets innsatsleder Johan Szymanski til Expressen.

– Ærlig talt tror jeg at dette kommer til å pågå helt til vinteren, sier Szymanski.

Redningstjenestens innsatsleder Thomas Reichert sier han ser en liten positiv trend etter flere tøffe dager i området.

Positive tegn

Også i Jämtland ser situasjonen litt lysere ut.

– Akkurat nå, med det været vi har, er situasjonen så smått positiv og vi ser effekt av innsatsen, sa redningsleder Anders Ahlström på en pressekonferanse.

Sveriges statsminister Stefan Löfven kaller situasjonen ekstrem.

På en pressekonferanse fredag sa Löfven at regjeringen er klar til å fatte de beslutninger som trengs. Han sa også at Sverige må vurdere tiltak for å i framtida bedre brannberedskapen.

(©NTB)