Analytikere har liten tro på at USA vil få bedre handelsavtaler

NTB utenriks

President Donald Trump har over flere måneder økt konfliktnivået med USAs handelspartnere, og kommer stadig med nye utspill der han truer Kina, EU og andre med toll.

Analytikere venter at Trumps regjering fortsetter presset. USAs handelspartnere vil med stor sannsynlighet svare med samme mynt, og resultatet kan bli høyere priser for amerikanske forbrukere, svekket eksport og en svakere amerikansk økonomi til neste år, skriver det amerikanske nyhetsbyrået AP.

I et intervju med TV-kanalen CNBC fredag gjentok Trump trusselen om å innføre toll på kinesiske varer verdt 500 milliarder dollar – det tilsvarer verdien av alle varer som USA importer fra landet. Så langt har presidenten innført toll på kinesiske varer av en verdi på 34 milliarder dollar, og myndighetene i Beijing har svart med toll på en tilsvarende mengde amerikanske varer.

Analytikerne mener handelskrigen som nå er i gang, ikke er et kortsiktig spill for å få en god forhandlingsposisjon, men heller en situasjon som kan vedvare.

– Folk undervurderer det vi er på vei inn i, sier juristen Rod Hunter, som var økonomisk rådgiver for president George W. Bush. Han peker på at Trump siden 80-tallet har fastholdt at handelsavtaler ikke er bra og at USA bør innføre toll.

Presidenten for National Foreign Trade Council, Rufus Yerxa, er blant dem som er skeptiske til teorien om at økt press mot handelspartnere vil føre til at de gir opp og gir USA innrømmelser.

– Det er ikke slik handelsforhandlinger fungerer, sier han.

(©NTB)