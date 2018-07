USA mener sanksjonene mot Nord-Korea ikke følges opp godt nok

NTB utenriks

Samtidig oppfordret han alle land, spesielt Russland og Kina, til å etterleve FN-sanksjonene strengt. Pompeo fremholder at USAs president Donald Trump er optimistisk til muligheten for å få det lukkede landet til å kvitte seg med atomvåpnene i kjølvannet av toppmøtet med Kim Jong-un i Singapore.

Pompeo advarte likevel om at muligheten for å lykkes minker når sanksjonene ikke følges opp. Han sier Nord-Korea ulovlig smugler drivstoff inn i landet ut over den tillatte kvoten på 500.000 fat årlig, og at dette hovedsakelig skjer ved overføringer fra skip til skip.

Amerikanske dokumenter oversendt Sikkerhetsrådet som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til, viser til 89 slike tilfeller mellom 1. januar og 30. mai.

USA hevder også at Nord-Korea omgår sanksjonene ved å smugle kull sjøveien, gjennom datainnbrudd og annen kriminalitet og ved å sende arbeidere til enkelte land Pompeo ikke ville navngi.

– Virksomheten skaper betydelige inntekter for regimet, og den må stanses, sier han.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley kritiserte «enkelte venner som vil omgå reglene», og pekte på Russland og Kina som blokkerte et krav fra sanksjonskomiteen om å kreve at alle land stanser frakten av petroleumsprodukter til Nord-Korea umiddelbart.

Myndighetene i Moskva og Beijing har uttalt at de trenger mer tid til å etterforske de amerikanske beskyldningene og har satt den amerikanske forespørselen på vent i et halvt år.

(©NTB)