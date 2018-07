USA har gjenforent 364 migrantbarn med foreldrene

NTB utenriks

De gjenforente barna er eldre enn fem år gamle, og inngår i en gruppe på 2.551 barn som dekkes av gjenforeningsfristen fra dommer Dana Sabraw.

Mot slutten av juni ga Sabraw myndighetene en frist på 14 dager til å gjenforene barn under fem år med sine foreldre, og en frist på 30 dager til å gjenforene de øvrige barna og deres foreldre. Den siste fristen utløper 26. juli.

American Civil Liberties Unions advokat Lee Gelernt er bekymret over det store antallet barn som ikke er gjenforent med familien. 900 av disse tilhører en gruppe som ikke regnes som klare for gjenforening. Årsaken er at USA ikke har kunnet fastslå identiteten på foreldrene eller er sikre på barnas sikkerhet ved en gjenforening.

