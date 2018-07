Russland åpner for nytt møte mellom Trump og Putin

NTB utenriks

Ambassadør Anatolij Antonov sier fredag at Russland «alltid er åpne for slike forespørsler. Vi er beredt til å diskusjoner om dette».

Han understreket imidlertid at det er opp til russiske myndigheter å svare på invitasjonen fra Trump.

Det hvite hus opplyste torsdag at Trump har bedt USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton om å invitere Putin til Washington i høst.

Trump har fått massiv kritikk etter toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors mandag.

Trump nektet da å stille seg bak amerikansk etterretnings konklusjon om at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i 2016. Da han kom hjem til Washington hevdet han imidlertid at han hadde forsnakket seg under pressekonferansen.

