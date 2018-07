Russisk UD ber om løslatelse av spionsiktet student

NTB utenriks

Russisk UD oppdaterte torsdag kveld sin Twitter-konto med et bilde av den spionsiktede studenten med emneknaggen #FreeMariaButina. Bildet brukes nå som kontoens profilbilde.

Butina ble pågrepet i Washington få timer etter toppmøtet mellom president Donald Trump og hans russiske motpart Vladimir Putin i Helsingfors mandag.

Samme dag ble 29-åringen siktet for å ha samlet informasjon om amerikanske tjenestemenn og organisasjoner og for å ha forsøkt å etablere en bakkanal for kommunikasjon mellom USA og Russland. I et rettsmøte onsdag erkjente ikke Butina skyld, men fengslingen opprettholdes av frykt for at hun kan rømme landet.

Utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova sa onsdag at den åpenbare grunnen til å pågripe Butina, var å svekke det positive inntrykket av mandagens toppmøte.

Kvinnen anklages for å ha brukt sitt medlemskap i National Rifle Association (NRA) og kontakt med NRAs ledelse til å opprette kontakt med ledere i Det republikanske partiet, politikere og forretningsfolk.

Den russiske ambassaden i Washington skulle torsdag kveld lokal tid møte og bistå Butina. På sin Facebook-side skriver de at de skal gi henne all nødvendig hjelp.

(©NTB)