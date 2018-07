Polens president foreslår rådgivende folkeavstemning om ny grunnlov

NTB utenriks

Den høyreorienterte presidenten ser for seg at den rådgivende folkeavstemningen skal finne sted 10.–11. november, som ledd i markeringen av 100-årsdagens for Polens selvstendighet.

Duda har en liste på ti spørsmål som polakkene skal ta stilling til, blant annet om Polen trenger en ny grunnlov til erstatning for den fra 1997, som på fredelig vis avskaffet kommunismen.

Han vil også at innbyggerne skal si sitt om hvorvidt grunnloven skal vise til Polens «kristne arv». Blant de øvrige spørsmålene presidenten vil ha svar på, er om Polen fortsatt skal være medlem av EU og NATO.

Resultatet av folkeavstemningen vil ikke være bindende for nasjonalforsamlingen. Enhver konstitusjonell endring krever to tredels flertall i underhuset i forsamlingen.

Den høyreorienterte regjeringen fra Lov- og rettferdighetspartiet kom til makten i 2015 og er svært kritisk innstilt til den gjeldende grunnloven som ble utarbeidet av den venstreliberale opposisjonen.

Men regjeringspartiets mektige leder Jaroslaw Kaczynski, av mange sett på som Polens øverste beslutningstaker, har ennå ikke gitt sin støtte til Duda. Senatet i nasjonalforsamlingen skal også si sitt. Først til uken blir det klart om det er politisk støtte til presidentens plan.

(©NTB)