Ny hard dom mot Sør-Koreas avsatte president

I april ble Park dømt til 24 års fengsel for blant annet maktmisbruk, utpressing og korrupsjon. Fredag falt det nok en hard dom mot 66-åringen som innebærer at hun ligger an til å måtte tilbringe over 30 år bak murene.

Park ble i mars i fjor avsatt i en riksrettsprosess etter måneder med massedemonstrasjoner. Kravet om hennes avgang ble reist som følge av anklager om at Park var innblandet i omfattende korrupsjon og maktmisbruk. En annen sentral person i saken var Parks mangeårige venninne og mentor Choi Soon-sil, som sørget for å presse store sørkoreanske selskaper for penger i bytte mot politisk velvilje.

Choi ble i februar dømt til 20 års fengsel for maktmisbruk og bestikkelser.

Ville påvirke valget

Denne gangen ble Park kjent skyldig i å ha tatt imot 3,3 milliarder won (24 millioner kroner) fra landets etterretningstjeneste NIS og for ulovlig innblanding i hvilke kandidater hennes eget konservative parti skulle stille med under valget på ny nasjonalforsamling i 2016.

Fredagens dom lød på til sammen åtte år, mens påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om 15 års fengsel. Hun ble også dømt til å tilbakebetale det ureglementerte beløpet hun fikk fra NIS i perioden fra mai 2013 til september 2016.

Samtidig ble hun frikjent for bestikkelser ettersom domstolen mener at pengene fra NIS ikke kunne kategoriseres som dette. Domstolen erkjente at det har vært vanlig at NIS på fast basis har gitt deler av sine budsjettmidler til presidentens kontor.

Brukte pengene privat

Park anklages for å ha brukt noen av pengene til private formål, blant annet til å betale regninger for hemmelige telefoner som hun brukte til å kontakte sin venninne Choi, driftskostnader for sin privatbolig i Seoul og medisinsk behandling, skriver nyhetsbyrået Yonhap.

Pengene ble også brukt til å gi bonuser og påskjønnelser til noen av Parks nærmeste medarbeidere, ifølge dommen.

Domsavsigelsen ble sendt direkte på sørkoreansk TV, men Park var selv ikke til stede. Hun har boikottet både denne og den forrige rettssaken ettersom hun mener at de er politisk motiverte.

