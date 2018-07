Macron sparker sikkerhetsvakt som slo demonstrant

NTB utenriks

Det opplyser presidentens kontor.

En video publisert av avisen Le Monde viser hvordan sikkerhetsvakten Alexandre Benalla slo og trampet på en demonstrant under demonstrasjonen i Paris 1. mai. Benalla ble først suspendert i to uker, noe Macron fikk kritikk for av opposisjonspolitikere.

Det franske politiet har på grepet sikkerhetsvakten i forbindelse med voldshandlingen. Benalla er også anklaget for å ha gitt seg ut for å være politimann – fordi han var iført en politihjelm under demonstrasjonen.

En kilde kjent med etterforskningen oppgir også at tre politibetjenter er suspendert i forbindelse med hendelsen. Disse er mistenkt for å ha gitt Benalla tilgang til videoopptak fra demonstrasjonen, og dermed ha hjulpet sikkerhetsvakten.

