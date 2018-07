Macron i hardt vær etter at sikkerhetsvakt slo til demonstrant

NTB utenriks

Som ikke dette var nok, skal sikkerhetsvakten ha forsøkt å manipulere granskingen som han skjønte ville komme. Han skal ha utgitt seg for å være en politibetjent for å få tilgang til videoklippet som viser hans maktmisbruk. Han skal ha fått hjelp av flere i politiet, opplyser presidentens kontor.

Dette ble ikke rapportert til sikkerhetsvaktens overordnede og heller ikke til påtalemyndigheten i Paris. Saken er ytterst pinlig for Macron som gikk til valg på løftet om moralsk renhet, integritet og åpenhet i maktens innerste korridorer.

Når får sikkerhetsvakten, identifisert som Alexandre Benalla, sparken. Han blir også stilt for retten, tiltalt for maktmisbruk, ulovlig bruk av politiets utstyr og sammensvergelse med det for øyet å få tak i videoklippet, opplyser påtalemyndigheten i Paris.

En video publisert av avisen Le Monde viser hvordan Benalla, iført politihjelm, slo og trampet på en demonstrant i Paris 1. mai. Benalla ble først suspendert uten lønn i to uker, men beholdt kontoret i Elyseepalasset. Det møtes med liten forståelse hos opposisjonen. Christian Jacob, fra Nicolas Sarkozys gamle parti Republikanerne, tar hardt i og kaller avsløringen en skandale som «rokker ved kjernen i den franske stat».

En kilde kjent med etterforskningen oppgir også at tre politibetjenter er suspendert i forbindelse med hendelsen. Disse er mistenkt for å ha gitt Benalla tilgang til videoopptak fra demonstrasjonen, og dermed ha hjulpet sikkerhetsvakten til å forberede seg på en kommende gransking.

