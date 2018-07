Löfven kaller skogbrannsituasjonen for ekstrem

NTB utenriks

På en pressekonferanse fredag framholdt Löfven at regjeringen er klar til å fatte de beslutninger som trengs. Han sa også at Sverige må vurdere en forhøyet beredskap overfor skogbranner.

– Når dette er over, må vi gå gjennom beredskapen vår, sa han.

Statsministeren understreket at Sverige nå får hjelp fra flere andre land i form av brannfly og helikoptre, og han takket også alle som jobber med å slukke brannene. Norske og danske brannmenn deltar i slukningsarbeidet.

Også Dan Eliasson, sjefen for Myndigheten för samhällskydd og beredskap (MSB), tok til orde for at beredskapen må bli høyere. Ifølge Eliasson er svensk redningstjeneste ikke dimensjonert for å klare så mange store og kompliserte branner samtidig.

– Dette er den alvorligste og vanskeligste situasjonen som svensk redningstjeneste har befunnet seg i. Jeg vil advare mot å undervurdere situasjonen. Det kan fortsatt eskalere og situasjonen er alvorlig, sa Eliasson.

Han understreker også at hele det svenske samfunnet vil stå overfor store utfordringer i lang tid framover.

Skogbrannene har brutt ut i flere fylker, og verst rammet er Gävleborg, Dalarna og Jämtland, alle fylker med store skogområder. Flere bygder er blitt evakuert som følge av brannene.

(©NTB)