Kommersant: Russisk sikkerhetstjeneste mistenker romforskere for spionasje

Ifølge avisen Kommersant mistenker sikkerhetstjenesten at personer ved senteret spionerer for vestlige land.

– FSB gjennomførte en razzia i dag morges ved det sentrale forskningsinstituttet for maskinkonstruksjon, melder avisa, som henviser til politikilder. Instituttet er del av den russiske romorganisasjonen Roskosmos.

Razziaen fant sted i byen Koroljov utenfor Moskva, etter at FSB skal ha oppdaget at vestlige etterretningstjenester hadde informasjon om Russlands utvikling av hypersonisk teknologi.

Russlands president Vladimir Putin holdt i mars en tale der han fortalte om utviklingen av en rekke «uovervinnelige» nye våpen, blant annet hypersoniske raketter. Begrepet brukes gjerne om fartøy som kan bevege seg med hastigheter på mer enn fem ganger lydhastigheten.

Kommersants kilder sier at etterforskningen dreier seg om høyforræderi, og at rundt ti personer er mistenkt for «samarbeid med hemmelige tjenester i Vesten».

Roskosmos bekrefter at en etterforskning er i gang og at byråets leder Dmitrij Rogozin er orientert. FSB har ikke gitt noen offisiell kommentar til opplysningene.

Ifølge Kommersant gjennomføres det også ransaking ved Moskva-kontoret til Dmitrij Paison, som er leder for forskning- og analysesenteret til rakett- og romskipsprodusenten Energia.

Kilder opplyser til nyhetsbyrået RIA Novosti at Paison er av interesse for etterforskerne, men at hans arbeid ikke gir ham tilgang til hemmelig informasjon.

