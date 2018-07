Israel slår til mot mål i Gaza etter skyting mot soldater ved grensen

NTB utenriks

I en uttalelse fra den israelske hæren heter det at det ble avfyrt skudd mot israelske soldater fra en folkemengde som begynte å samle seg ved Khan Yunis i det sørlige Gaza.

– Som svar angrep israelske fly og stridsvogner mål over hele Gaza, heter det i kommunikeet.

Helsemyndighetene i Gaza opplyser at tre personer ble drept i den israelske beskytningen. To ble drept ved Khan Yunis da israelske fly angrep en av Hamas' observasjonsposter. En tredje palestiner mistet livet øst for Rafah, også i den sørlige delen av Gaza.

Israel har kunngjort at det blir hardere reaksjoner mot ansamlinger av palestinere ved grensen, en form for protest som har pågått i flere måneder. Israel varsler også hardere tiltak mot palestinere som forsøker å stifte branner på israelsk område ved hjelpe av ballonger og draker.

