Frykt for at stor skogbrann i Sverige sprer seg

– Vi har lyktes i holde brannen noenlunde i sjakk i løpet av natten, sier regional brannsjef Hans Nornholm i Hälsingland til Aftonbladet.

Brannen i Ljusdal er blitt betegnet som Sveriges mest kritiske, og Nornholm forventer økt vind og kraftig spredningsrisiko i løpet av dagen. Skogbrannen dekket torsdag formiddag et område på 85 kvadratkilometer, før flammene beveget seg over grensa til Härjedalen.

– Det er veldig urovekkende at den har spredd seg så fort, sa beredskapssjef Torbjörn Wannqvist til SVT Gävleborg torsdag.

Mange evakuert

Hälsingland er blant de hardest rammede områdene i Sverige.

Det samme gjelder Dalarna, Härjedalen og Jämtland. I Härjedalen er rundt 60 leiligheter evakuert, mens 40 er evakuert i Dalarna. Ifølge SVT har politiet også evakuert rundt 250 personer fra bygder i Jämtland og Hälsingland.

Fredag morgen var brannene i Gävleborg, Dalarna og Jämtland spredt ut over et område på 215 kvadratkilometer, noe som tilsvarer over halvparten av Mjøsas overflateareal.

Lite regn

Situasjonen er svært krevende for brannvesenet, og faren for nye skogbranner er stor. Ifølge Sveriges Meteorologiske og hydrologiske institutt (SMHI) trengs det 100 millimeter med nedbør for å minske skogbrannfaren betydelig.

Lite tyder på at det kommer til å skje.

– Vi kan konstatere at varmen demper seg noe i løpet av søndagen, men neste uke blir det ordentlig varmt og ikke noe regn – med unntak av tordenvær, sier meteorolog Lisa Frost.

Vil bedre beredskapen

Statsminister Stefan Löfven (S) inspiserte torsdag slukkingsarbeidet i Ljusdal, der det pågår en stor dugnad. Ljusdals kommune har opprettet midlertidige boliger for de mellom 70 og 90 personene som har forlatt sine hjem i Kårböle.

Statsministeren betegnet innsatsen fra profesjonelle og frivillige som heltemodig og la til at det er først når man kommer på bakken i brannområdene, at man forstår alvoret og omfanget.

Löfven varsler en gjennomgang av den svenske brannberedskapen.

– Regjeringen er beredt på å iverksette de tiltakene som trengs, sa Löfven på en pressekonferanse i regjeringsbygningen Rosenbad fredag.

Hjelp fra utlandet

Sverige har mottatt store mengder hjelp fra utlandet. Norge har sendt ti helikoptre over grensa, og frivillige brannmenn fra Trøndelag bistår i slukningsarbeidet.

27 danske brannmenn bistår også, mens Tyskland og Litauen bidrar med helikoptre og brannfly. EU-landene Italia og Frankrike har sendt fire brannfly av typen Bombardier 415. Flyene suger opp 6.000 liter vann fra innsjøer i brannområdet og «bomber» flammene.

Sverige har en rekke ganger bedt om økt bistand fra EU i forbindelse med brannene.

– Det er en alvorlig situasjon, og risikoen for skogbrann er ekstremt stor i hele landet. Derfor velger vi nå for tredje gang i sommer å be om støtte fra EU med brannfly som kan bistå redningstjenesten ved behov, sa operasjonsleder Jakob Wernerman i beredskapsmyndigheten MSB tidligere denne uken.

