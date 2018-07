Tyrkia kritiserer tysk etterforskning av nynazistiske drap

NTB utenriks

Drapene ble begått av en høyreekstrem gruppe kalt Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), og i forrige uke ble cellens eneste antatte overlevende medlem, Beate Zschäpe, dømt til livsvarig fengsel etter å ha blitt kjent skyldig i ti drap.

Onsdag ble imidlertid en mann som tidligere er dømt til ti års fengsel for medvirkning til drapene, løslatt.

– Vi vil at alle gjerningspersoner i NSU-drapene og andre uløste drap skal stilles til ansvar, sa en talsmann for det tyrkiske utenriksdepartementet, Hami Aksoy, torsdag.

Han føyer til at dette er svært viktig for at Tyrkias tillit til det tyske rettsvesenet skal kunne gjenopprettes.

– Dessverre er flere spørsmål blitt hengende i luften når det gjelder størrelsen på NSU-nettverket, rollen og støtten fra tysk etterretning, samtidig som dommene er milde, sier Aksoy.

