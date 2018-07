Trump langer ut mot EU-bot til Google

NTB utenriks

EUs konkurransemyndigheter mener Google har brukt sitt Android-system til å blokkere for konkurrenter og ga onsdag selskapet en bot på 4,3 milliarder euro.

Det har falt den amerikanske presidenten tungt for brystet. Han uttalte for få dager siden at EU er USAs fiende.

Trump viser stadig til det han hevder er et stort amerikansk handelsunderskudd med EU, selv om økonomer har påpekt at han da holder hele tjenesteøkonomien og den amerikanske internettbransjens enorme overskudd i Europa helt utenfor.

– Det var det jeg sa! EU ga nettopp en bot på Fem Milliarder Dollar til et av våre fremragende selskaper, Google, skriver Trump på Twitter.

– De har virkelig utnyttet USA, men det skal ikke fortsette, skriver presidenten videre.

