Spansk dommer trekker internasjonal arrestordre mot Carles Puigdemont

NTB utenriks

Det er andre gang at dommeren Pablo Llarena trekker arrestordren mot den avsatte katalanske regionpresidenten og andre katalanske politikere som jobber for katalansk uavhengighet.

Arrestordren blir ifølge Llarena trukket som følge av at en tysk domstol har besluttet at Puigdemont kan utleveres til Spania. Beslutningen innebærer at Puigdemont og de andre katalanerne fritt kan reise rundt i utlandet, men setter de sin fot i Spania, risikerer de å bli pågrepet.

Kan reise fritt

Den tyske domstolen har imidlertid fastslått at Puigdemont kun kan utleveres på bakgrunn av at han er siktet for misbruk av offentlige midler i Spania, ikke som følge av siktelsen for oppvigleri og opprør. Det betyr at hvis Puigdemont blir utlevert, så vil han bare kunne tiltaltes for misbruk av offentlige midler.

Puigdemont og flere andre katalanske ledere flyktet til utlandet etter at de ble siktet i kjølvannet av en omstridt folkeavstemning og uavhengighetserklæring i den katalanske regionforsamlingen i oktober i fjor.

– Ikke høyforræderi

Tysk påtalemyndighet har fastslått at hendelsene i Spania i fjor høst ikke kan betraktes som høyforræderi eller forstyrrelse av allmenn orden i henhold til tysk lov.

Også arrestordrene mot Antonio Comin, Luis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsati og Marta Rovira, alle forkjempere for katalansk uavhengighet, trekkes tilbake.

Puigdemont har levd i eksil i Belgia etter at han ble siktet for opprør og oppvigleri i fjor høst. I mars ble han pågrepet av tyske myndigheter like etter at han hadde passert den danske grensen på vei tilbake til Belgia etter en tur til Finland.

(©NTB)