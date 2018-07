Senatet med klart nei til russiske avhør av amerikanske tjenestemenn

NTB utenriks

Resolusjonen ses som en formell irettesettelse av president Donald Trump, som omtalte forslaget fra Russlands president Vladimir Putin på den felles pressekonferansen under toppmøtet i Helsingfors mandag.

Den republikanske flertallslederen Mitch McConnell tok initiativet til den ikke-bindende resolusjonen etter at Demokratene foreslo et svar på det Trump omtalte som et «utrolig tilbud» fra Putin.

Putin tilbød å tillate USA å avhøre tolv russere som er tiltalt av en storjury for innblanding i presidentvalget i 2016. Tiltalene er reist i forbindelse med spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av anklagene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

Til gjengjeld ønsket Putin tillatelse til å la russiske etterforskere avhøre amerikanere Russland anklager for uspesifiserte forbrytelser.

Etter kraftige reaksjoner fra både demokrater og enkelte republikanere uttalte Det hvite hus torsdag at Trump er «uenig» i Putins tilbud. Uttalelsen kom kort tid før Senatet holdt sin avstemning.

Resolusjonen ble vedtatt med 98 mot 0 stemmer. Alle kammerets demokrater og de langt fleste republikanerne stemte for.

