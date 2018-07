Indiske myndigheter med advarsel til WhatsApp etter lynsjinger

NTB utenriks

Den ukontrollerte spredningen av løgnhistorier om barnekidnapping og annen kriminalitet har ført til at over 20 mennesker er blitt lynsjet av folkemasser i løpet av de siste to månedene.

Etter press fra myndighetene innførte den enormt populære meldingstjenesten nye løsninger for å gjøre det lettere for brukerne å se hvor meldinger kommer fra og dermed vurdere om de er ekte eller falske.

Departementet for informasjonsteknologi syntes ikke dette er nok. I en kunngjøring heter det at ukontrollert spredning av uansvarlige meldinger i stort antall viser at tiltakene til WhatsApp ikke er tilstrekkelige,

– Når rykter og falske nyheter blir spredd av folk med onde hensikter, kan ikke mediet som blir brukt for slik spredning, unndra seg ansvar. Dersom ikke WhatsApp tar affære, blir eierselskapet sett på som medskyldig og derigjennom gjenstand for rettslig forfølgelse, sier departementet.

WhatsApp har kjøpt helsides annonser i indiske aviser med tips om hvordan brukerne skal kunne avsløre falske meldinger. Men meldingstjenesten har nektet å gå inn i meldingene for å hjelpe myndighetene med å finne hvem som er avsendere av dem som er falske. WhatsApp henviser til regler som skal verne privatlivet.

Myndighetene krever at WhatsApp skal gjøre det mulig å spore opp avsendere som står bak provoserende meldinger, når de får en offisiell anmodning om å bistå. Indias Høyesterett ba i forrige uke regjeringen innføre en ny lov som hindrer lynsjinger og straffer dem som står bak.

WhatsApp har 200 millioner brukere i India. Landet er dermed selskapets største marked.

