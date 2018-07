Norske kvinner løslatt fra fengsel i Dubai

NTB utenriks

Utenriksdepartementet (UD) bekrefter onsdag ettermiddag overfor Adresseavisen at to norske borgere er løslatt. Avisen skriver at de to kvinnene på sosiale medier onsdag la ut bilder fra en flytur. På det ene bildet er det skrevet «coming home».

De to kvinnene, som er fra Trøndelag, ble pågrepet i en razzia mot en privat leilighet i Dubai 18. april. Flere andre personer av andre nasjonaliteter ble pågrepet samtidig. Etter pågripelsen ble varetektsfengslingen forlenget flere ganger.

Faren til en av kvinnene har tidligere opplyst til NRK at de to fikk servert drinker i leiligheten.

Den ene av de to kvinnene har bodd og jobbet i Dubai i flere år. Den andre var en venninne som besøkte henne.

