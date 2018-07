Boris Johnson: – Ikke for sent å redde brexit

NTB utenriks

Den fargerike torypolitikeren kom med en kraftig advarsel til sine partifeller da han fikk snakke i Underhuset onsdag ettermiddag for å forklare hvorfor han valgte å gå av som utenriksminister.

– Det er ikke for sent å redde brexit. Vi har fortsatt tid i disse forhandlingene. Vi har skiftet takt én gang, og vi kan skifte igjen, sa han.

Johnson gikk av i protest mot den nye brexitplanen som statsminister Theresa May fikk banket igjennom i regjeringen tidligere i sommer.

Ifølge ham ødelegger den nye planen den klare posisjonen May inntok i sin tale på Lancaster House i januar i fjor.

Der tegnet hun opp flere røde linjer for Storbritannia, som at britene skal ut av både tollunionen og det indre marked, samtidig som hun la fram en visjon om et Storbritannia som skal inngå ambisiøse nye frihandelsavtaler verden rundt.

– Jeg mente det var den riktige visjonen den gang, og det mener jeg i dag også, sa Johnson i Underhuset.

Ifølge ham vil den nye planen redusere Storbritannia til et lydrike for EU, og føre til at det blir en «brexit bare i navnet».

