Tre bryllupskaker i prinsebryllupet

Kensington Palace har nå offentliggjort de første bildene av bryllupskaken, laget av den amerikanske konditoren Claire Ptak. Kaken inneholder hylleblomstsirup som er laget på dronning Elizabeths bolig i Sandringham, fra hylleblomsttrær på eiendommen.

Bunnen består av sukkerbrød, og kaken er fylt med sitronkrem og en smørkrem med smak av hylleblomst. Kaken er pyntet med smørkrem med sveitsisk marengs, og 150 friske blomster, hovedsakelig peoner og roser.

Kaken er et brudd med tradisjonen, som tilsier at fruktkake er den vanlige bryllupskaken for kongelige i Storbritannia.

Bryllupsgjestene kan også kose seg med makroner med smak av champagne og pistasjnøtter, skotske sjøkreps surret i røykelaks og med crème fraîche med sitrussmak, og kroketter av lam fra Windsor, stekte grønnsaker, og syltetøy av sjalottløk.

En lunsjmottakelse holdes av dronning Elizabeth i St. George's Hall i Windsor Castle, og om lag 600 gjester kommer. 25 kokker har forberedt maten under ledelse av kjøkkensjefen på slottet i Windsor, Mark Flanagan.

