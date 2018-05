Kvinneaktivister pågrepet i Saudi-Arabia

NTB utenriks

Ytterligere tre personer er pågrepet i samme sak. Saudiarabisk etterretning mener de har samarbeidet med «utenlandske makter», uten at det fremgår hva som ligger i det.

Innenriksdepartementet opplyste lørdag at de sju granskes for å ha kommunisert med utenlandske makter og for å ha gitt penger til utlandet med mål om å destabilisere kongedømmet.

Regjeringsvennlige medier har hengt de sju ut både i aviser og på internett med bilder, og anklaget dem for forræderi.

Pågripelsene finner sted én måned før Saudi-Arabia etter planen skal oppheve forbudet mot at kvinner kan kjøre bil. Landet er det eneste i verden der kvinner ikke har lov til å kjøre bil.

