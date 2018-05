Cuba: Trolig over 100 døde i passasjerflystyrt i Havanna

NTB utenriks

Flyet gikk i bakken kort tid etter avgang fra José Marti-flyplassen i den cubanske hovedstaden. Det tilhørte det cubanske flyselskapet Cubana de Aviacion og var på vei til byen Holguin, melder nyhetsbyrået Prensa Latina.

CNN melder at cubanske myndigheter tror over 100 personer døde i styrten. Flyet av typen 737–200 var ifølge det cubanske kommunistpartiets avis Granma leid inn av flyselskapet.

Vitner forteller om en kraftig eksplosjon og en stor ildkule. Brannmannskaper rykket ut for å slukke en kraftig brann i vraket, som ligger på en åker et sted mellom flyplassen og det nærliggende tettstedet Santiago de las Vegas. TV-bilder tatt fra terminalen på flyplassen viser en røyksøyle stige opp fra åkeren like ved.

Overlevende

President Miguel Canel-Diaz og flere i den cubanske regjeringen har reist til området, og presidenten sier ifølge AFP at «mange fryktes omkommet».

Beboere i området forteller at de har sett enkelte overlevende som ble kjørt fra stedet i ambulanser. Senere kom meldingen fra statlige medier om at tre personer hadde overlevd, noe også militærpersonell på stedet tidligere hadde opplyst til nyhetsbyrået AP. De tre er alle alvorlig skadd, ifølge kildene.

Også president Canel-Diaz har opplyst at tre personer er alvorlig skadd, ifølge Reuters. Ifølge presidenten var det 114 personer om bord, inkludert besetningsmedlemmer.

Flyet var innleid av mexicanske Damojh Aerolíneas. Mexicanske myndigheter opplyser at flyet hadde fem besetningsmedlemmer fra landet om bord.

Mekaniske problemer

Cubana har de siste månedene tatt mange aldrende fly ut av tjeneste på grunn av mekaniske problemer. Tirsdag hadde visepresident Salvador Valdes Mesa et møte med representanter for selskapet for å diskutere forbedringer i selskapets tilbud, som har fått mye kritikk. Cubana er kjent for hyppige forsinkelser og innstillinger, og peker på mangel på deler og fly på grunn av de amerikanske sanksjonene.

Ulykken fredag er den tredje større flyulykken på Cuba siden 2010. I fjor styrtet et militærfly i provinsen Artemisa vest i landet. Åtte soldater omkom i ulykken. I november 2010 styrtet et AeroCaribbean-fly som var på vei fra Santiago til Havanna. Alle 68 om bord omkom.