– USA vil trekke støtte fra Nordvest-Syria

Ifølge CBS, som først meldte om saken, skal Trump-administrasjonen kutte titalls millioner av dollar i bevilgninger som til nå har gått til USA-støttede tiltak nordvest i Syria. Pengene har blant annet gått til bekjempelse av voldelig ekstremisme, støtte til uavhengige medier, og styrking utdanning og sikkerhet i lokalsamfunnene.

Overfor Reuters opplyser amerikanske tjenestemenn at amerikanskstøttet humanitær hjelp ikke skal berøres. USA gir humanitær støtte til områder nordvest i Syria, rundt Idlib-provinsen der mesteparten av områdene kontrolleres av opprørere.

– Amerikansk støtte til programmer nordvest i Syria blir trukket for å frigjøre ressurser til mulig økning av støtte til prioritert arbeid nordøst i Syria, sier en embetsperson i det amerikanske utenriksdepartementet til nyhetsbyrået.

En annen embetsperson sier Trump-administrasjonen mener det er mer korrekt å flytte ressurser til Nordøst-Syria der USA har mer kontroll etter at USA-ledede styrker med støtte fra kurdiske opprørere nedkjempet IS.

En tredje tjenesteperson sier at kuttene nordvest i Syria er ventet å finne sted i løpet av en flere måneder lang periode.

– Faren er at man gjentar det som presidenten kritiserte rundt utviklingen i Irak, ved at det etterlates et vakuum der voldshandlinger forverres og blir utnyttet av ekstremister, sier vedkommende.

Rundt 2.000 amerikanske soldater er i dag utstasjonert i Syria.

