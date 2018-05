WHO: Høy risiko for at ebolautbruddet i Kongo sprer seg

NTB utenriks

Fredag morgen varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) at de vurderer å erklære ebolautbruddet i Kongo for en internasjonal krise.

Siden kongolesiske myndigheter offisielt erklærte at landet er rammet av et ebolautbrudd 8. mai, er det rapportert at 23 mennesker er døde som følge av viruset. Utbruddet ble først registrert i den rurale provinsen Equateur nordvest i landet, men viruset har nå spredd seg til byen Mbandaka.

Mbandaka er en by med mellom 700.000 og 1,2 millioner innbyggere. leder for WHOs nødrespons, Peter Salama, opplyser at spredningen til byområder gjør det vanskelig å identifiserer og isolere mennesker rammet av viruset. WHO vurderer det slik at risikoen for at viruset sprer seg ytterligere nasjonalt er veldig høy, og de vurderer risikoen for at viruset sprer seg til naboland er høy.

Ebola er en livstruende sykdom som rammer alle kroppens organer, og som blokkerer kroppens evne til å stanse blødninger. Den påviste varianten av viruset som nå rammer Kongo, er den samme som rammet tre vestafrikanske land i perioden 2013 til 2015. Den gang mistet over 11.300 mennesker livet til viruset.

