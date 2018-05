To nye dødsfall knyttes til ebolautbruddet i Kongo

NTB utenriks

Utbruddet av den dødelige sykdommen er nordvest i landet og startet i begynnelsen av mai. Sent torsdag sa myndighetene at tallet på ebolatilfeller har steget til 45. Av dem er 14 bekreftet, 21 sannsynlige og 10 mistenkte tilfeller.

De to nye dødsfallene er registrert i Bikoro og Wangata. Av de nå 25 som antas å være døde av ebola i Kongo, er bare ett av dødsfallene bekreftet som følge av ebolasmitte, ble det opplyst.

Ebolaviruset rammer alle kroppens organer og hindrer kroppens evne til å stanse blødninger. Sykdommen smitter lett mellom personer som er i kontakt med hverandre.

Ebolautbruddet i Kongo er det niende i rekken i landet siden 1976. WHO erklærte det siste ebolautbruddet i Kongo for å være over i juli i fjor.

