To år gammel jente døde etter politijakt i Belgia

Resultatet av obduksjonen av den to år gamle jenta ble offentlig fredag, og viser at skuddskader var dødsårsaken. Hun mistet livet torsdag, da belgisk politi tok opp jakten på en varebil med flyktninger sør i landet.

En talsmann for påtalemyndigheten, Frederic Bariseau, advarer imidlertid mot å konkludere med at skuddet ble løsnet fra et politivåpen.

– Dette var en tragisk hendelse som fikk dramatiske konsekvenser, skriver Belgias innenriksminister Jan Jambon i en Twitter-melding fredag.

Påtalemyndigheten har tidligere uttalt at jenta ikke døde som et resultat av at politiet skjøt under biljakten. Varebilen var fylt med 26 voksne og fire barn, alle av kurdisk avstamming, på vei til den belgiske grensen mot Frankrike.

