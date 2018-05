Ti drept og ti skadd i skoleskyting i Texas

NTB utenriks

Ifølge Texas-guvernør Greg Abbott brukte tenåringen som sto bak drapene, farens revolver og hagle da han skjøt og drepte ti personer ved Santa Fe High School. Skolen ligger like utenfor millionbyen Houston. Ti personer ble såret i skytingen, blant dem en politiansatt.

Gutten plantet ifølge Abbott også en rekke eksplosiver både i hus og biler, men det er ikke kommet meldinger om at noen av dem har gått av. Det skal blant annet ha vært snakk om en molotovcocktail.

– Stille og beskjeden

Den mistenkte gjerningsmannen navngis som Dimitrios Pagourtzis (17). Han omtales som en stille og beskjeden gutt som ofte går i svart frakk og svarte støvler. Han ble pågrepet etter skytingen sammen med en annen elev som beskrives som «en person som er interessant for etterforskningen».

Sheriff Ed Gonzalez i Harris-distriktet opplyste under en kort pressekonferanse utenfor Santa Fe High School fredag at de fleste av ofrene var elever.

Politi og bombeeksperter gjennomsøkte åstedet etter skytingen, og politiet oppfordret folk til å være på vakt og ringe 911 dersom de oppdaget mistenkelige gjenstander i småbyen Santa Fe, som har drøyt 12.000 innbyggere.

Hagle

Det var en gang mellom 7.30 og 8 lokal tid fredag at gjerningsmannen åpnet ild inne i et klasserom der det pågikk en kunst og håndverk-time, melder ABC News.

Santa Fe High School har flere bygninger og drøyt 1.400 elever.

– Det var en eller annen som kom inn med ei hagle og begynte å skyte, og ei jente ble skutt i foten, sier en elev som var til stede i kunst og håndverk-timen, til ABC News.

Et annet vitne som bare var noen få klasserom unna, sier til Houston Chronicle at hun hørte minst fem skudd.

– Du kunne kjenne kruttlukta fra våpenet. Vi var alle redde, for dette var rett ved oss, sier 14-årige Junior Liberty Wheeler til avisen.

Flesteparten av elevene ved skolen flyktet ut av skoleområdet i panikk etter å ha hørt skudd og en påfølgende brannalarm, som ifølge vitner ble utløst av en elev. Flere sier de trodde det dreide seg om en brannøvelse.

Nærmere detaljer om hendelsesforløpet er så langt ikke kjent.

Flere skyteepisoder

CNN skriver at fredagens skoleskyting er den tredje episoden på bare åtte dager i USA, og den 22. siden 1. januar.

Dette basert på kriterier om at minst en person (som ikke er gjerningspersonen) har blitt skutt, og at hendelsen fant sted på et skoleområde. I statistikken inkluderer de også uhell og en episode der en elev ble skutt med et luftvåpen.

Den hittil mest omfattende skoleskytingen i år fant sted 14. februar ved Douglas High School i Parkland, der minst 17 ble drept.

Flere av elevene som opplevde Parkland-skytingen, har uttrykt sympati med elevene ved Santa Fe High School, samtidig som de ber president Donald Trump og andre politikere om å gjøre noe med alle skoleskytingene.

Trump kommenterte skytingen under en kort pressekonferanse.

– Dette har foregått altfor lenge i landet vårt. Vi er i sorg over de forferdelige tapene av menneskeliv, og sender vår støtte og kjærlighet til alle som blir påvirket av dette absolutt grusomme angrepet, sier han.

